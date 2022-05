Un conductor drogado y borracho atropella mortalmente a una pareja en sentido contrario y deja huérfano a un bebé

La Policía Local de Canals (Valencia) ha detenido a un hombre este domingo tras atropellar mortalmente a una pareja, un hombre de 31 años y una mujer de 30, cuando circulaba en sentido contrario por el casco urbano de la localidad.

El siniestro ocurría sobre las 03.30 horas de la madrugada del sábado al domingo en la avenida València por causas que investiga ahora la Guardia Civil.

La investigación apunta que el hombre, que dio positivo en las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, cogió su vehículo para buscar los implicados en una discusión en la que había participado en un pub del municipio esa misma noche, y embistió a la pareja, que no tenía relación con el altercado.

Después del atropello, en lugar de parar, el conductor aceleró unos metros hasta el río, al final de la calle, y acabó precipitándose con su coche dentro de él. Fue ahí, al ver que no podía huir, cuando lo detuvo la Policía Local.

TRES DÍAS DE LUTO

Este lunes es el primer día de luto oficial de los tres decretados por el Ayuntamiento de Canals, "consternado" después de este "fatídico suceso que se ha cobrado dos vidas inocentes", según relata el comunicado del consistorio, que ha ofrecido su ayuda a los familiares y amigos de los fallecidos.

Según la alcaldesa de Canals, Mai Castells, la pareja, de origen hondureño, llevaba relativamente "poco tiempo" residiendo en la localidad. "Si esto es una noticia injusta y desagradable, imagínate en un país que no era el tuyo", ha manifestado.

En cualquier caso, Castells ha destacado que, aunque no conocía personalmente a las dos víctimas, eran personas "muy queridas en el pueblo". "No me quitaré de la cabeza esta situación tan injusta", ha añadido la alcaldesa.