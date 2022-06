La Concejalía de Urbanismo da por caducada la ATE

El Valencia ha presentado en sociedad el proyecto del Nuevo Mestalla con el que persigue poder prorrogar la ATE. La respuesta por parte de la Concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez no se ha hecho esperar. Desde esta Concejalía entienden que "la ATE va a caducarse porque ya hay un incumplimiento y es lo que legalmente hay que hacer como acredita la abogacía de la Generalitat",

Estos son los cinco puntos que defiende el consistorio valenciano:

1. La ATE va a caducarse. Ya hay un incumplimiento y es lo que legalmente hay que hacer como acredita la abogacía de la Generalitat. No se va a ganar tiempo con nuevas imágenes o vídeos.

2. Sin ATE. Las condiciones urbanísticas y sus beneficios sólo podrán mantenerse si cumplen los compromisos del estadio.

3. A falta de estudiar la documentación y por lo que conocemos. Lo que han presentado es en lo esencial lo mismo que ya presentaron y por lo que tanto urbanismo, como el IVF emitimos informes en contra. Por lo que no cumpliría con sus obligaciones.

4. Lo que planteamos es que una vez caducada la ATE se suspendan la posibilidad de obtener licencia sobre los beneficios urbanísticos y sólo puedan desbloquearse previo cumplimiento. No va a poderse obtener los beneficios sin cumplir, porque no vamos a arriesgarnos a que se utilicen en algo que no sea el estadio o se extraigan del club.

5. La ciudad ayudará al Valencia, pero solo a una propiedad del Valencia que cumpla. Vamos a garantizar que ni un euro de los derechos urbanísticos se destine en el futuro a algo que no sea el estadio para el club y la ciudad.