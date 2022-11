Compromís presiona a Puig para que no baje el impuesto de sucesiones a empresas familiares mientras PP y CS lo apoyan

"El Botànic hay que cuidarlo y cultivarlo". La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha lanzado este mensaje este jueves en Les Corts al president de la Generalitat, Ximo Puig, a quien ha pedido que reflexione por la enmienda que los socialistas tienen previsto presentar en solitario y que contempla bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no solo de las que facturan menos de diez millones como actualmente.

Robles ha confesado en la tribuna su "preocupación" por la posibilidad de que el PSPV pacte esa bonificación "unilateralmente". "En Compromís lo tenemos muy claro: si tenemos que elegir entre pactar con la derecha o fortalecer el Botànic, elegimos fortalecer el Botànic", ha apuntado.

En su réplica, Puig ha defendido que se trata de una "propuesta abierta" que busca apoyar a las empresas familiares que han conseguido aumentar su tamaño y que tengan "más arraigo" en la Comunitat. "La sucesión no debe ser un factor de riesgo que les haga perder competitividad", ha apuntado el president, quien ha insistido en que la medida "no tendrá un impacto económico relevante" ya que "probablemente no llegue al millón de euros", ni pondrá "en peligro" el Estado del Bienestar".

A Unides Podem tampoco le gusta la propuesta de los socialistas. Sin hacer mención directa, la síndica de UP, Pilar Lima, ha comenzado su intervención diciendo: "Señor 'president', estoy preocupada. Me acabo de acordar de la última encuesta del CIS, que dice que más del 80% de los españoles están de acuerdo y muy de acuerdo con que los que más tienen, aporten más. Estoy preocupada y quería comunicárselo".

Mientras tanto, la oposición (PP y Ciudadanos) sí han ofrecido su apoyo al PSPV si decide continuar con la enmienda que bonifica el impuesto de sucesiones a las empresas familiares.

La síndica del PPCV, Mª José Catalá, ha pedido a Puig que "no tenga miedo".

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, instaba al president a que "no escuche a sus socios porque son un lastre" y hacen "discursos de pura demagogia".