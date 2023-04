Cavani habla de su futuro y de la situación del Valencia

Edinson Cavani ha concedido una entrevista para la web de La Liga. En ella habla de su futuro y afirma que su intención no es la de retirarse al menos de momento. "Realmente quiero lo mejor para este club. La decisión la tomé para estar y quedarme y que sea un camino largo. No vengo aquí para retirarme, quiero tomar un camino en este club. Lo que más deseo es que al club le vaya bien".

Las lesiones

También se ha referido al calvario de lesiones que ha padecido en el Valencia desde su llegada. "He tenido el traspié de tener que haber sufrido de alguna lesión, pero la estoy disfrutando y ojalá la pueda disfrutar aún más y a un buen nivel, que es para lo que uno trabaja".

La situación del Valencia

Y sobre la situación del equipo que pelea por no descender a segunda división afirma que "Nunca me tocó vivir una situación así y el análisis que uno puede hacer es que a veces las cosas hay que enfrentarlas y no hay otra manera. Al principio de la temporada se crearon expectativas que el equipo atacaba mucho, rendía… se pasó… se está saliendo de ese equipo de dificultad. Hiciéramos lo que hiciéramos siempre faltaba algo. Se seguirá trabajando para que la situación cambie". Y añade que "El equipo ha buscado de mil forma revertir las situación, porque no nos da igual, sabemos donde estamos y queremos que este club llegue a lo más alto que pueda llegar, se lo merece y es un club grande. El Valencia tiene que estar entre los primeros equipos de una liga como la española y el futbol europea".