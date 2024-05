Catalá pacta con VOX encontrar una solución al nuevo Mestalla antes del 3 de agosto para que Lim no recupere los beneficios sin cumplir con la ciudad de Valencia

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá se reunió con el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, y un dirigente nacional de este partido, a instancias de la propia Alcaldesa, para tratar de desbloquear lo del nuevo Mestalla antes del próximo 3 de agosto. Si se llega a esta fecha sin haber encontrado una solución a las fichas urbanísticas, Lim recuperaría todos los beneficios urbanísticos sin tener que cumplir con la exigencia de construir el pabellón de Benicalap ni tampoco acabar el nuevo Mestalla para poder disponer de las parcelas del actual.

Todo ello después de que el Valencia hiciera oficial un acuerdo de venta del terciario del nuevo Mestalla (sujeto a la construcción del polideportivo si se aprueban las fichas) y que el PSPV presentara una moción en el último pleno del Ayuntamiento con tres puntos, uno de ellos, el de depositar una fianza, "contrario a derecho" según se recogía en un informe jurídico del Secretario Municipal.

Ha explicado Catalá que la reunión "fue una cosa una instancia mía, me reuní con con Juanma Badenas y con una persona de la dirección Nacional de VOX y hablamos varios temas. Uno de los temas que abordamos efectivamente fue como encontrar una solución al tema del Valencia antes del 3 de agosto. Yo dije esta que el Ayuntamiento iba a dar un paso adelante antes del 3 de agosto, que no íbamos a permitir que la caída de la suspensión de licencias generara beneficios urbanísticos sobre el propietario. Yo estoy trazando la hoja de ruta que me marqué. Ya que en el pleno se no se llegó a un acuerdo porque el Partido Socialista plantea algo manifiestamente ilegal más bien, cito textualmente, "contrario a derecho". Por tanto, somos los responsables del equipo de gobierno los que vamos a dar un paso adelante y vamos a buscar una solución. Se produjo una reunión ayer e instancia mía con Juanma Badenas así con una persona de la Dirección Nacional de Vox y abordamos distintos temas entre otros el la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo y una solución antes del 3 de agosto a esta situación para que Lim no recupere beneficios urbanísticos".

Ante la pregunta de cómo se hará, la Alcaldesa contestaba que "es la pregunta del millón. Vamos a trabajar con los servicios jurídicos, a ver qué solución se ajusta." Y sobre si se tratará de aprobar las fichas aseguraba que "no necesariamente. A mi fichas sí y fichas, convenios sí y convenios, no.... a mí eso me da igual. Yo lo que quiero sinceramente es que el propietario del Valencia cumpla con la ciudad y que no recupere beneficios urbanísticos el 3 de agosto. Voy a emplear, cualquier tipo de vía que me lleve a ese lugar".