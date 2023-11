Carlos Vicente, así es el primer pretendido del mercado

Su nombre es Carlos Vicente, extremo de 24 años creado en la cantera del Zaragoza que milita en las filas del Racing de Ferrol de segunda división se ha convertido en el objeto del deseo del Valencia para apuntalar la zona de extremos como así quiere Rubén Baraja. El deseo es expreso según fuentes consultadas del club de Mestalla, con una clausula de 600.000 euros, podría recalar este mismo invierno a pesar de que el futbolista acaba contrato el próximo verano y el club ferrolense no va a ofertar por la renovación del futbolista sabedor de que el salto a primera es una realidad en breve.

Su entrenador en Racing de Ferrol

La Voz de Galicia ha recogido en su rotativo declaraciones del futbolista empezando por su actual entrenador Cristóbal Parralo argumentando que «lo que me molestaría es que nos desviáramos de nuestros objetivos. Siempre que suenen equipos de una categoría superior, a todo el mundo le gusta y si él lo sabe asimilar bien y no repercute en su juego, no me molesta. Lo importante es que el futbolista esté centrado y que los halagos no lo debiliten".

Su director deportivo

Carlos Mouriz es el actual director deportivo del Racing de Ferrol y que conoce el potencial del extremo, de hecho asegura que «lo está haciendo lo suficientemente bien para que equipos del mercado nacional y de gran nivel se fijen en su trabajo. Nosotros lo hemos hecho muy bien ofreciéndole que formara parte de nuestro proyecto y fíjate que bien ha estado aquí que equipos de Primera se interesan en él y cuando vino no había esa situación. Su clausula es de 600.000 euros y si él quiere estar, estará».

Sus propios compañeros

Si alguien conoce bien a Carlos Vicente son sus compañeros en el campo, como Eneko Zabaleta, lateral zurdo, con el que coincidió en el Pontevedra que asegura «se veía a un chico joven que iba a llegar más arriba. Tendrá gente cerca que le haga mantener los pies en el suelo, yo creo que su cabeza ahora está en competir con el Racing y luego que tire para arriba».

También reseñable las palabras de su entrenador en el fútbol base, concretamente en el juvenil del Real Zaragoza, Javier Garcés del que dice, «sabrá elegir un club que se adapte a sus condiciones ¿Qué club no querría contar con él?. Cuando estás entre los mejores jugadores de Segunda División, la Primera la tienes que pisar. Es una buena inversión para el Racing que lo fichen».

Su agente

Otra de las piezas que mejor conoce al deseado por el Valencia CF es su agente, David Vila, que contrariamente a lo que se pudiera esperar habla de su representado en términos de tranquilidad, «muchas de las cosas que se publican, de real tienen lo que tienen. A Carlos o a cualquier jugador que llevamos nosotros le intentamos abstraer bastante de todo lo que sucede. Yo creo que no hay que volver locos a los jugadores con informaciones. Carlos es un tío mentalmente fuerte, que no le afecta. Lo que tenga que ser cuando llegué el momento será. Él tiene algo bueno, que está feliz en Ferrol, que está contento y que él está por la labor, de momento, de con el Racing de Ferrol hacer historia este año y lo que tenga que ser en verano será».

Un futuro que podría resolverse este mismo invierno si el club valenciano aporta los 600.000 euros de su clausula a lo que su propil representante apunta que «es una cláusula que no tiene más. Como tantas. Hay clubes que no ponen, otros que ponen más altas y otros la misma. Está en la media. Es una cláusula normal. Está bien hecho por parte del Racing».