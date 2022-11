Carlos Soler: "Cerrar la etapa en el Valencia sería algo bonito"

Carlos Soler fue uno de los protagonistas en la victoria de España ante Costa Rica. Suyo fue el sexto gol en la abultada goleada. Y quiso dedicárselo a su amigo José Luís Gayá. En una entrevista para la Agencia EFE afirma que "me escribió un mensaje y me dio las gracias por acordarme. Es un amigo que me deja el fútbol. Me sabe muy mal por él porque se que tenía mucha ilusión y sé que con la sanción que le pusieron lo pasó mal porque pensaba que se le podía pasar el tren del Mundial. Con lo que ha hecho en el Valencia hizo méritos por estar aquí, lo dijo el míster. Me duele por él, pero entiendo que son cosas que pasan. El destino al final está escrito, le dediqué el gol, le dije que así lo haría. Salió bien y se lo dediqué".

Sobre cómo se produjo la lesión de Gayá añade que "es una cosa que no se puede controlar. Es un esguince, lo vimos en el campo, fue una acción fea y fue él solo. Son cosas que no se pueden controlar y luego las decisiones las toma el entrenador con los servicios médicos".

Su salida del Valencia CF

También se refiere a su salida del Valencia. "La gente sabía que era algo que podía ocurrir y entiendo que al ser el último día puedan pensar ciertas cosas. Pero bueno, yo le tengo mucho cariño al club y a la afición. Siempre he tratado de hacerlo lo mejor posible. Intenté dejar el máximo dinero posible. Respeto a la gente que no entienda mi marcha o a la gente que me pueda tener manía, pero en general he recibido mucho cariño. He podido volver a la ciudad y en general la gente me ha pedido fotos, ha sido amable... Lo que recibo por la calle es cariño, por las redes no, pero por la calle que es la vida real sí. Estoy muy agradecido".

Y sobre las negociaciones de Murthy en Barcelona con Laporta reconoce que "el salir el último día pudo perjudicar mi imagen, pero la posibilidad de que saliera este verano estaba ahí. Desde que pasó lo del presidente, que se fue a Barcelona y nos ofreció a a algunos jugadores... Nunca me han llegado a decir si eso fue verdad o no, pero tampoco lo contrario".

Por último lanza un guiño a un posible regreso al Valencia. "Ahora estoy en una nueva etapa, en el PSG y disfrutando de muchas cosas. Estoy muy feliz con el cambio, pero obviamente volver al Valencia CF sería algo bonito, cerrar la etapa allí. En el fútbol nunca se sabe y veremos", afirmaba el ex valencianista.