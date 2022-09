Carlos Soler: "Quería vincularme toda mi vida con el Valencia"

Carlos Soler ha hablado desde la concentración de la selección española de su salida del Valencia. Afirma el centrocampista que "al final lo estaba pidiendo yo, no es que el Valencia me lo ofreciera. en plan... no. Yo estaba pidiendo un contrato de larga duración porque quería vincularme prácticamente si tengo 25 pues hasta los 33, 34 ó 35. Vincularme prácticamente toda mi vida con el Valencia. El club tiene una filosofía o no quiere hacer contratos más largos de equis años. Yo pensaba de otra manera y el club nunca se llegó a acercar a lo que yo pedía en cuanto a años y así no se llegó a ese acuerdo". Es decir, que para Carlos su salida vino propiciada por los años de duración del contrato. El Valencia llegó a ofrecerle uno de cinco años más.

Además asegura que "obviamente que me da pena marcharme, pero no lo tomo como algo personal, y espero que al revés tampoco y no se me guarde rencor". Incluso reconoce que le gustaría volver un día. "Como aficionado, seguro y como jugador, obviamente que me encantaría en algún momento poder volver. València es mi casa y no le voy a decir que no, obviamente". Y concluye recalcando que "tengo magníficos recuerdos, tengo todo allí y para mí el Valencia lo ha sido todo siempre. Y yo voy a ser siempre un valencianista más y un valenciano más allá donde esté".