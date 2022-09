Carlos Alcaraz: "Vamos para allá a darlo todo"

La fase de grupos de la Copa Davis arranca en Valencia. Con España, Serbia, Canadá y Corea del Sur en el grupo que se medirá en la Fuente de San Luís. Y con la selección española estará el reciente número uno del tenis mundial y ganador del US Open, Carlos Alcaraz.

Sergi Bruguera, capitán español, confirmaba la presencia del tenista murciano aunque no pudo aclarar si jugaría la primera eliminatoria, la del miércoles, ante Serbia. Dijo Bruguera que esperará a hablar con él para ver cómo se encuentra para decidir si juega ante los serbios.

Lo que está claro es que Carlos Alcaraz llega con más ganas que nunca. En Radioestadio Noche con Aitor Gómez era muy contundente al afirmar que "vamos para allá. Vamos a darlo todo con el equipo y aportar nuestro granito de arena para intentar clasificarnos para la final en Málaga".

También en su cuenta de tuiter ha expresado las ganas que tiene de jugar en Valencia con España. Antes de partir de Nueva York ha publicado una foto en la que se lee "See you next year NYC!! Con ganas de defender la camiseta de España en Valencia! Allá vamos! ✈️"

Carlos Alcaraz llega a Valencia

A su llegada a Valencia no ha disipado las dudas sobre si estará en condiciones de jugar mañana ante Serbia. "Todavía no sé si estaré para mañana, acabo de llegar, tengo que instalarme aún, hablar con el equipo..." Aún con la sonrisa en la boca comentaba que "es un orgullo ser el número uno, es un sueño y estoy muy contento. Hay mucho trabajo detrás. Es una alegría enorme que tanta gente haya estado detrás de mi apoyándome en cada partido, en cada momento. Es un orgullo enorme poder representar a España en todos los lados y obviamente a Murcia".