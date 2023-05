Entre els més de 60 projectes que s'han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l'entitat, han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia. Dimarts 9, a les 19 h se celebrarà en Bombas Gens Centre d’Art (Av. Burjassot, 54 de València) tindrà lloc l'acte de lliurament dels premis als 4 projectes finalistes. Estarà conduït per la presentadora valenciana Carolina Ferre i a més tindrà lloc la inspiradora xarrada ‘Una mirada a través dels sentits’ a càrrec de Claudia Piqueres i l'actuació de la Coral Allegro ONCE València. Pots inscriure't a l'esdeveniment en l'enllaç següent: https://www.caixapopular.es/va/acte-ajudes-sense-barreres

Durant l'esdeveniment, les associacions explicaran el seu treball i el projecte al qual es destinarà l'ajuda, a més de contar com han millorat la vida de les persones a través de les seues organitzacions. El projecte amb el nombre més elevat de vots i que ha resultat guanyador és 'IDINEA' de la Nostra Veu Associació per la Diversitat Funcional. Aquesta iniciativa, premiada amb 5.000€, se centra en el diagnòstic i intervenció amb xiquets de 3 a 18 anys amb trastorn de l'espectre autista per a facilitar les seues habilitats socials, la comunicació i els problemes de conducta. El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000 €, és 'Vida independent' d'Associació Asperger València - TEA, un programa integral i individual per a persones amb síndrome d'Asperger des dels principals àmbits de la vida: autonomia personal, mercat laboral i relacions socials. Finalment, el tercer i quart finalistes rebran 1.000 € cadascun i són el projecte 'Oci per a tu, oci per a mi' de Associació Tots Junts Podem, basat en activitats d'oci destinades a joves amb discapacitat intel·lectual per a desenvolupar l'autonomia i l'autogestió del seu temps lliure, mantenint relacions d'igual a igual amb altres joves, i el projecte 'Family Care' de Associació Afectats Dany Cerebral Adquirit, Cerebrum que té com a objectiu oferir a les famílies amb dany cerebral adquirit formació educativa i recursos per a fer costat a la recuperació física, emocional i cognitiva des de les seues llars a través d'una plataforma e-learning.