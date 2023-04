Bordalás pide que "no se inventen más falacias desde el Valencia "

El ex entrenador del Valencia CF, José Bordalás ha concedido una entrevista a Relevo en la que habla de su etapa como valencianista.

El alicantino lanzaba un dardo a Meriton. "Creo que merezco un respeto porque lo di absolutamente todo y solo pido que se me respete y que no se inventen más falacias que siguen lanzando desde dentro del club. La afición del Valencia es increíble, muy exigente, y les deseo lo mejor, confío en que ambos lo hagan", afirma Bordalás.

Para Bordalás "la pasada temporada fue la única de las últimas cuatro en la que el equipo nunca miró para abajo. Me hace gracia porque siempre me meten en el mismo saco que al resto, a mis equipos no es que no les den, es que les quitan. Escucho mucho cosas como "no era un problema de Bordalás, ni de Javi Gracia, Celades o Gattuso". No me metáis en el mismo saco, que mi equipo no ha estado peleando por el descenso. Tuve que reservar a muchos jugadores en marzo porque estábamos en unas semis contra el Athletic, que la superamos de manera sobresaliente, y luego nos esperaba una final con una plantilla muy debilitada".

Insiste el ex entrenador valencianista que "no voy a decir que tuvimos la peor plantilla, porque para mí los jugadores que tengo siempre son los mejores, pero sí que llegué en el momento más delicado y con una plantilla muy debilitada. Y con todo logramos llegar a una final de Copa que perdimos por penaltis, y tuvimos posibilidades de ganarla durante el encuentro. El penalti fallado es algo que puede pasar, y podría haber sido al revés".