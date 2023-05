Bordalás desea la salvación del Getafe... y del Valencia

José Bordalás, hoy nuevamente técnico del Getafe y antaño entrenador del Valencia, ha vuelto a hablar de la situación de su ex equipo. En una entrevista en "Radioestadio Noche" con Aitor Gómez afirma que "lo dije cuando me marché, yo le deseo lo mejor al Valencia CF, los mayores éxitos. A estas alturas no esperaba dirigir, estoy entrenando al Getafe y ahora solo me interesa que el Getafe saque buenos resultados y consiga el objetivo... y si puede ser el Valencia también porque le tengo un gran cariño".

Y volvía a insistir en que del Valencia se fue "agradecido, feliz y contento. Con una plantilla muy debilitada llegamos a una final y el equipo nunca miró a los puestos de descenso. Tenía la esperanza de continuar porque fue una gran temporada pero no guardo ningún tipo de rencor".