Rubén Baraja: "En la primera parte hubiera cambiado a los once"

No puso paños calientes Rubén Baraja al acabar el encuentro en DAZN. Con la derrota ante el Atleti y un pésimo primer tiempo, reconocía que "la primera parte era para cambiar a los once. Al entrenador también habría que haberlo cambiado al descanso. No hemos entendido el ritmo al que había que jugar, no hemos sido presionantes, les hemos dejado jugar muy libres y al final el Atlético de Madrid tiene recursos y tarde o temprano íbamos a encajar. Es verdad que en la primera parte hasta el primer gol era el 0-0 porque sin haber generado nada, ellos han tenido posibilidades. Creo que después del descanso hemos reaccionado un poco más, hemos ido hacia adelante y el Atleti ha hecho el segundo pero de otra manera".

Además insistía en que "la reacción no ha sido en llegadas pero sí en otro ritmo, en algo más parecido a lo que somos. Es una situación con la que tienes que convivir, que cuando estás en una buena dinámica te viene un equipo como este y te da un sopapo y te enseña que o hacer las cosas que tienes que hacer cada partido o si dejas de hacerlas, eres muy vulnerable".

Sobre las posibilidades de Europa afirmaba que "el halago debilita. Es muy bonito decir 'vamos a pelear por Europa', pero hay que demostrarlo".

Ya posteriormente en rueda de prensa insistía en que "tengo que analizarlo bien. En la previa siempre hablamos de salir metidos. Nos han dado 3/4 en el partido y cuando mejor estaba el partido, hemos cerrado mal y se han puesto por delante y el partido ya ha cambiado. No hemos conseguido meternos en el partido con un gol. Tiene que ser una derrota útil. Si no hacemos las cosas bien, somos vulnerables".

Y sobre la llegada de Peter Federico, confirmada por Raúl González, técnico del filial del Real Madrid aseguraba que "no tengo información de esto".