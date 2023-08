Baraja insiste en la necesidad de reforzar el equipo pese a las dos victorias

El Valencia duerme como líder provisional tras hacer pleno de victorias en los dos encuentros del arranque de La Liga, ante Sevilla y UD Las Palmas. Pese a ello el técnico valencianista Rubén Baraja volvía a insistir en la necesidad de reforzar al equipo.

"Lo que nos gustaría es que pudiéramos acabar este mercado con mejoras y con posibilidades de que el equipo pueda reforzarse para tener más argumentos. Es necesario reforzar el equipo a pesar de los dos resultados que hemos hecho. La temporada es larga y hay lesiones y sanciones. Necesitamos opciones en la parte ofensiva", afirmaba Baraja. Y añadía que "veremos también el FPF que tenemos. Todo el mundo es consciente. Lo trasladamos casi diariamente al club y a la presidenta. Espero que suceda. Que hayamos tenido buenos resultados es positivo. Las inercias siempre ayudan, pero esto no tiene que hacer que nos equivoquemos en cuanto a la planificación de una temporada completa. Necesitamos esos jugadores que nos den variantes y el club lo sabe. No sabría decir una cifra, per necesitamos gente por fuera y gente arriba. En el club tiene conciencia de ello y están trabajando. Espero y confío que la situación se dé. Creo que es necesario".

El objetivo

Respecto al objetivo volvía a insistir en que se deberá marcar el 31 de agosto cuando se cierre el mercado. "Esto es un tema de final de mercado. Comenzar bien ayuda a todos. Ver el campo hoy como estaba con 40.000 personas, con el calor que hacía y como nos han empujado. El partido no era fácil y se podía generar ese run run. Creo que hemos sabido presionar arriba para robar y hacernos fuertes en el bloque medio. Es un partido muy trabajado. Ver al público feliz y ver a los chicos como estaban al final del partido es un momento bonito. Son 38 jornadas y no podemos valorar. No sabemos cual va a ser nuestro techo. Somos ambiciosos. Cuando pasen estos 10-12 días que quedan habrá que hacer las valoraciones y poner los objetivos que consideremos oportunos", aseguraba.

Pero reconoce que es un buen momento para disfrutar al ponerse líder provisional con pleno de victorias: "Hoy es un día que tenemos que disfrutar. Está muy bien ganar dos partidos seguidos. Empezar bien siempre es positivo y me gustaría disfrutar también de esto. Tenemos días de mercado por delante".

Primera victoria en Mestalla

Con 41.503 espectadores, Mestalla vivió un gran ambiente en el primer partido de la temporada 2023-2024. "Ganar hoy era importante para nosotros por muchas cosas. Veníamos de un buen partido y el segundo no es fácil en cuanto a continuidad, esfuerzo e intensidad. Pero, jugar en Mestalla nos debe hacer sentirnos cómodos y con la fortaleza para sumar puntos. Lo hemos logrado a base de organización, intensidad, esfuerzo y compromiso", decía el Pipo.

Y sobre el triunfo ante la UD Las Palmas reconocía que "creo que es para darle mucho valor. Ganar en primera es muy difícil, tienes que hacer muchas cosas bien durante el partido. Hoy hemos sido continuos, hemos combinado bien en los espacios y es mérito de los chicos".