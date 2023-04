La ausencia de gol condena al Valencia

El gol, es bien tan ansiado en tantos equipos ha brillado hasta el momento por su ausencia en un Valencia que ahora mismo transita en puestos de descenso. Ese es uno de los grandes problemas de este Valencia, el no gol de sus delanteros.

Los números cantan y desde que en el último partido antes del Mundial Cavani marcara uno de los goles ante el Cádiz, ninguno de los delanteros, el propio Cavani, Hugo Duro o Marcos André ha anotado en portería contraria. De hecho, este año tan solo ha visto gol Castillejo, en el último encuentro ante el Almería, Justin Kluivert, ahora lesionado y Jose Gaya ante el Almería en el partido de ida disputado en Mestalla el pasado 23 de enero.

Datos que explican

Esa falta de gol es clamorosa, por datos, la ausencia de gol en Cavani en el 2023 ha supuesto en los nueve partidos que ha disputado, 7 derrotas y dos empates con 540 minutos disputados del uruguayo y sin gol. El caso de Hugo Duro no le va a zaga, no ha visto portería en este 2023, 682 minutos, 11 partidos y cero goles, de hecho su único tanto de esta temporada es contra el Getafe allá por el mes de septiembre, uno más que Marcos André que este año entre lesiones y malas actuaciones todavía no ha anotado un solo tanto.

Unas cifras que explican muchas cosas con un balance negativo de -4 entre goles anotados (30) y recibidos (34). Una cifra de goles anotados que está por debajo de equipos como Espanyol, Almería o Girona.