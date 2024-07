Asociaciones agrarias se manifiestan frente a Delegación de Gobierno para reclamar “medidas urgentes”

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG) se han manifestado delante de Delegación de Gobierno para reclamar “medidas urgentes” para el campo en asuntos clave como la sequía, plagas y enfermedades, fauna salvaje, robos, cadena alimentaria, importaciones y exigencias medioambientales.

Han concentrado tractores para denunciar la situación de “abandono tremendo” del campo y destacar el papel de los campesinos en el mantenimiento del sector: “No hay mejor ecología para la sociedad que los agricultores”, ha dicho Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.

También denuncian que la cadena alimentaria “no funciona y no hay un precio justo”. Sostienen que “la carne está cayendo en picado, las hortalizas no se pagan como toca y la campaña citrícola está siendo un desastre para los campesinos”. A esto se suma la sequía “impresionante” y la “falta de una política hídrica estatal que dé soluciones”.

Reclaman la construcción de “autopistas de agua”, pues “hay agua que se está tirando al mar”. Dicen que en estos momentos hay campos con “plantas prácticamente muertas y zonas ganaderas en las que los animales no pueden beber porque no hay agua”. “Si esa agua que va al mar se hubiera almacenado o reconducido, posiblemente esa situación no ocurriría”, sostiene Aguado.

Una de las zonas principalmente afectada es la Albufera: “Al lado de València tenemos el mejor parque: el de la Albufera. Son los arroceros los que dan vida y mantenimiento al parque. Si no cuidamos a los labradores que hacen el arroz para mantener el parque, es una ruina”, ha indicado Aguado.

“FALTA DE POLÍTICAS EN ESPAÑA”

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA insta al Gobierno a actuar: “La administración debe mojarse. Tiene que decidir si quiere tener agricultores o si quiere tener campos abandonados, incendios a montones y que se pierda una parte importantísima de la economía”.

La asociación ha criticado el paquete de medidas presentado por Luis Planas, ministro de Agricultura, el pasado mes de febrero. Las consideran “insuficientes” y que "no dan soluciones”. También han atacado a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. Afirma que, en los últimos seis años no se ha reunido con ninguna asociación agraria: “Es una actuación de déspotas, típicas de estados totalitarios”, ha declarado Aguado a los medios.