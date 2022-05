Anil Murthy: "Necesito a un portavoz que explique nuestro proyecto al estilo valenciano".

Última tanda de audios de Anil Murthy que ha ido desvelando Superdeporte durante toda la semana. Esta ultima tanda se oyen cuestiones pertenecientes a Rubiales, al propio rotativo valenciano, a Zorío, Llorente, la portavocía del club y a la prensa valenciana.

Tensión con Rubiales por las entradas

"Rubiales me insistió en la reunión con los dos presidentes para la final en Madrid sobre cómo repartir las entradas, párking, seguridades... ¿Qué coño hago yo aquí? Tengo trabajo, qué estoy haciendo aquí cuando tengo mis compañeros para hablar de estas operaciones. Estaba muy enfadado. Este día en La Cartuja, 35 por ciento al Valencia, el resto todo era del Betis. Todo el campo verde".

Un audio en el que también se refiere al contencioso que el Valencia CF mantiene con la RFEF por la SuperCopa del 2019, "estoy pagando un montón de dinero a los abogados para pagar esto, es una cuestión de honor, cambiaron el formato de dos a cuatro durante la temporada, hace tres años le dije a Rubiales en la cena oficial (de la final de Copa) que puedo ir al Camp Nou a jugar pero dos equipos, no cuatro", aseguró el presidente valencianista.

Miguel Zorio, Torino y Manolo Llorente

Otro de los objetivos de Anil son los grupos de presión contra la gestión de Meriton a los que se refiere en los siguientes términos, "¿quién está detrás en esa cena?, ¿Quién está detrás de Zorío? (Manuel Llorente). Hay más gente", explica a lo que le señalan "la gente de la cena de los jueves" y él contesta... "Torino, Francisco Camps... ¿no pintan nada, no?. "Lo que quieren hacer es recuperar el club gratis y poner a su gente dentro gratis para seguir haciendo lo que hacían antes. Es ilegal", cerrando con una nueva alusión al nuevo Mestalla, "tenemos todo para hacer el campo, incluso las torres, cualquier persona que viene con dinero... estoy buscando gente que pueda aportar, con un hotel temático... subirr el nivel."

Buscando un portavoz

"No es mi responsabilidad ser un portavoz, yo soy un gestor. Lo que nos falta es un portavoz y lo estoy buscando", "Busco una estructura formada por una voz que conecte, para contar lo que estoy diciendo (discurso Meriton) de una manera menos singapurense porque yo soy muy business . Tengo que contarlo todo de una forma más valenciana... (se ríe) con sentiment, con sentiment". "Esto no es fácil de encontrar porque es difícil entender el proyecto. Es difícil. La gente se piensa que no sabemos comunicar de una forma aceptable. Yo soy fan del fútbol también. Pero, ¿Quién puede transmitir estas ideas a los valencianos? Porque la gente que encontramos lo hacen por su cuenta, tienen dos años de contrato y se van". "El Piojo es top. Él puede ser, pero está en Córdoba (Argentina)".

Prensa valenciana

"El día que empezamos con VCF Media, la prensa local, no toda, no As, no, pero prensa local, decidió que somos enemigos. Cuando vine con Damià Vidagany de director de comunicación... Ese día decidieron hablar mal de nosotros porque pierden dinero".

Un autoproclamado periodista en un periódico en decadencia dijo audazmente: ‘como periodista quiero preguntar el porqué de las cosas, principalmente por mi higiene mental’. Creo que tiene razón. Lo que esperamos de ellos es que hagan las preguntas adecuadas, a las personas adecuada y que pregunten en beneficio del público y no en beneficio de sus patrocinadores, ni de sus egos. Este fenómeno no es nuevo y ha aumentado el nivel de desconfianza del público hacia gran parte del mundo periodístico. Una clara señal de desconfianza es en parte la drástica caída de los ingresos por ventas y por publicidad que han sufrido los medios de comunicación".