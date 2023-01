Ancelotti sobre Gattuso: "Tuvimos problemas personales"

Se enfrentan este miércoles en la Supercopa de España el maestro y alumno, en otros tiempos amigos: Ancelotti contra Gattuso. El primero, Carlo fue el entrenador del segundo, Gennaro con quien tantos títulos conquistó en el AC Milán.

Sin embargo, la relación que hace años era de amistad cambió cuando Gattuso se hizo cargo del Nápoles en sustitución de Ancelotti. Preguntado por esta circunstancia, el actual entrenador del Real Madrid ha confirmado que su relación con el del Valencia no pasa por su mejor momento: “hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions, años que recuerdo para siempre y después no siempre la relación fue buena. Tuvimos problemas personales y no quiero hablar de esto".

Y sobre la faceta de Gennaro Gattuso como entrenador reconoce que de aquel Milán "han salido muchos entrenadores. No digo que algo hayan aprendido pero ha sido una experiencia y después cada uno pone en su equipo su conocimiento. Los equipos de Gattuso son muy intensos y que tienen una identidad muy clara en el campo".