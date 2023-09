Amallah: "Al llegar aquí sabía que no me había equivocado"

Selim Amallah ha hablado en los medios oficiales del club. El marroquí reconoce que "el Valencia CF es un club histórico. Desde que supe que estaban interesados en mí, no lo dudé ni un segundo. Cuando era pequeño veía algunos partidos del Valencia CF con esos grandes jugadores que tenía. Cuando llegué aquí supe que no me había equivocado. Es el club más profesional en el que he estado y es lo que necesitaba. El grupo, el entrenador… es gente que ama el fútbol y a mí me gusta jugar al fútbol. El entrenador quiere que empecemos desde atrás y que juguemos con el balón, y ese estilo me conviene, así que estoy muy orgulloso de estar aquí”.

Sobre el equipo que se ha encontrado manifiesta que "tenemos un grupo bueno, unido y completo. Algunos hemos llegado hace poco y vamos a necesitar un poco de tiempo para adaptarnos, pero viendo cómo están yendo los entrenamientos, vamos a hacerlo de una manera rápida y automática".

El marroquí se deshacía en elogios sobre Mestalla. "Es un sentimiento muy agradable. Es un estadio increíble, con muchos aficionados detrás del club, y eso se nota. Poder jugar en este estadio delante de esta afición es siempre un placer. Es un plus para nosotros. Espero que esta temporada podamos darles tanta felicidad como les dimos en el partido contra el Atlético", aseguraba.

Y acerca de la reciente tragedia en su país con el terremoto que se cobró miles de víctimas recordaba con tristeza que "es una situación difícil para Marruecos. Normalmente, piensas que esas cosas les van a pasar a otros, pero no a ti. Cuando le toca a tu país, te sientes triste. Nosotros, los jugadores, estábamos presentes allí en ese momento. Sobre todo, estás triste por las familias que han perdido a seres queridos. Estamos de todo corazón con ellos, con todo el pueblo marroquí, estén en Marruecos o por todo el mundo. Tratamos de ayudarnos como podemos y espero que las personas afectadas estén bien".