Álex Muñoz deja el Levante UD

Álex Muñoz se despide del Levante UD. Lo ha realizado a través de sus redes sociales con un comunicado en el que anuncia que dejará el equipo este próximo 30 de junio. Después de una temporada en la que lo ha entregado absolutamente todo, el lateral izquierdo deja el club para hacer frente a nuevos pasos en su carrera deportiva.

Comunicado de Álex Muñoz

"Hola granotas, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Primero de todo quiero que sepáis que estoy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta, ya que he podido comprobar la grandeza del club desde dentro. Me voy sintiendo que he crecido tanto a nivel profesional como a nivel personal y por eso os estaré eternamente agradecido.

También quiero dar las gracias a todos y cada uno de los trabajadores y compañeros con los que he podido compartir estas dos temporadas, sois increíbles y por eso siempre os voy a desear lo mejor de todo corazón.

Y por último AFICIÓN, no tendría palabras para agradecer todo el apoyo y cariño que he recibido siempre de vuestra parte, por eso siempre intenté dar mi máximo tanto dentro como fuera del campo para poder estar a la altura. Sois lo más grande de este club, y solo os pido que sigáis apoyando al Levante con ímpetu para devolverlo cuanto antes donde se merece.

No lo dudéis nunca, me voy siendo un granota más para siempre... os echaré de menos a todos, os lo prometo.

MATXO LLEVANT!!!"