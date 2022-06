Omar Alderete se despide del Valencia

LEER MÁS Omar Alderete ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia CF

Omar Alderete no continuará en el Valencia pese a su deseo de seguir. La llegada de Gattuso lo cambió todo ya que Bordalás si contaba con él. El jugador ya sabe que el Valencia no pagará los 7,5 millones de su opción de compra al Hertha de Berlin. El propio Alderete se despedía en sus redes sociales del club de Mestalla.

Mensaje de despedida

En el texto de despedida reconoce que le hubiese gustado seguir al afirmar que "me voy encantando con el club, con la gente y con la ciudad. No me queda otra que agradecerle a todos cómo me recibieron y por el cariño que me dieron desde que llegué. Me hubiese encantado continuar, pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas. Nos vemos pronto y Amunt Valencia".