Alcaraz reivindica un torneo ATP para Valencia tras su victoria en la Davis

Carlos Alcaraz dio el triunfo definitivo a España en la Copa Davis pra sellar el pase a las finales de Málaga. El número uno español venía a Ugo Humbert por un doble 6-3 con la Fonteta totalmemte entregada al tenista español. Antes Roberto Bautista doblegaba a Fils con remontada incluída 2-6. 7-5 y 6-3.

Con un espectacular ambiente en Valencia, Alcaraz reivindicaba un torneo ATP para Valencia al acabar el partido. "Ojalá podamos jugar más a menudo en casa. Valencia es una ciudad espectacular, muy bonita que merece otra vez tener un torneo ATP", aseguraba.

Ambiente espectacular en la Fonteta | ITF

Además Carlitos destacaba que "hay momentos en los que sonrío porque me obligo a sonreír aunque no lo sienta, a veces funciona y cambio la dinámica, y otras veces no. En el Abierto de Estados Unidos me forcé a sonreír, pero no hice el 'click'. Esta semana me ha servido con tanto mentalmente como tenísticamente, me he dado cuenta de muchas cosas". Y a su vez reconocía que necesitaba una semana como esta en Valencia al afirmar que "estamos ya clasificados que era el objetivo del equipo, estoy muy feliz porque hemos hecho una gran actuación durante la semana. Necesitaba este 'feeling' porque no estaba jugando un gran tenis últimamente y he demostrado un gran nivel".