La Alcaldesa de Valencia María José Catalá responde a Sandra Gómez

La Alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá ha contestado a la petición de Sandra Gómez, portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, de cese del concejal de Grandes Proyectos José Marí Olano por un supuesto conflicto de intereses.

Para Catalá, que no se plantea cesar a Olano, "no se está negociando ningún nuevo convenio. Se está trabajando sobre el convenio que dejó el partido socialista. No entiendo porqué se queja si estamos haciendo bueno su trabajo. No entiendo a la señora Gómez. No se está redactando ningún convenio, ni se está flexibilizando ninguna medida. Se está trabajando sobre el convenio que dejó Sandra Gómez y Ribó. Ya me contarán ustedes ¿qué ventaja le está dando el PP y Marí Olano a Lim? Ninguno. Entiendo que les moleste un poco el carrerón y la preparación y la formación de Pepe Marí Olano, lo comprendo".