Catalá pide "coherencia" a la oposición con el nuevo Mestalla y afirma que "no llegará agosto sin que el Ayuntamiento tome una determinación"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha pedido "coherencia" a la oposición en el tema del nuevo Mestalla y ha vuelto a insistir en "que dejen de manosear al Valencia CF".

Ha recordado Catalá que "mi plan está explicado desde que llegué al Ayuntamiento. Los únicos planes que han cambiado son los de la oposición a los que veo dando bandazos constantemente. Cuando yo llegué resulta que no había que hacer un convenio, luego que no había que aprobar unas fichas que encima son sus mismas fichas y ahora resulta que hay que hacer una aprobación de las fichas junto con el convenio porque sino es 'barra libre para Lim'. Yo me pregunto cuando la anterior corporación municipal de PSPV y Compromís aprobó en Junta de Gobierno en febrero de 2023 las fichas sin el convenio... ¿es que querían barra libre para Lim? ¿Eso quiere decir que hoy no están dispuestos a aprobar sus propias fichas y además exigen que se aprueben sus propias fichas con un convenio que ellos no hicieron en la aprobación inicial?" E insistía en que "yo creo que hay que tener coherencia. Lo importante en esta operación que es importantísima para la ciudad son dos cosas: consenso político y seriedad y coherencia. Aquí no se trata como en un partido de fútbol de recoger los vítores en los primeros quince minutos del partido, se trata de acabar el partido con una postura coherente, equilibrada y meter goles. Y en esa postura solo estoy yo porque el resto van diciendo cada día una cosa distinta. Y encima son incoherentes con lo que ellos mismos hicieron. Ellos hacen la aprobación inicial de las fichas urbanísticos en febrero de 2023 en la junta de gobierno sin el convenio y eso no era barra libre para Lim... y ahora resulta que si aprobamos esas mismas fichas en el convenio es barra libre para Lim.

Respecto a la suspensión que caduca el próximo 3 de agosto recordó que "parece ser que alguno ayer se cayó de la cama y se dieron cuenta que en la resolución de caducidad del Consell que hizo Ximo Puig ponía expresamente que se caducaba la ATE pero que seguía vigente el Plan ATE de 2015 y que se suspendían las licencias dos años. Es decir que hoy en día gracias a Ximo Puig está vigente el Plan ATE de 2015 porque así se fijó en esa resolución".

Y aseguraba que "a partir de ahí les digo que no va a llegar agosto sin que el Ayuntamiento tome una decisión que vaya en la misma línea que he apuntado desde el primer momento. Ni una prebenda, máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo. La única que lleva desde el principio en esa posición soy yo. Los demás cada día me dicen una cosa: primero no al convenio, después no a las fichas, luego sí a las fichas pero con convenio cuando ellos las aprobaron sin el convenio. Yo pediría coherencia porque sino es bochornoso el espectáculo. Me parece una vez más, como valencianista y socia, que manosear el Valencia para sacar rédito político no es de recibo. Que se dediquen a una postura coherente y si puede ser unificada de todo el Ayuntamiento para que tengamos un estadio en condiciones

Por último recordaba que "yo no me he movido ni un milímetro y quiero demostrar a la afición del Valencia que la coherencia es la mejor postura en esta situación, no el populismo. He sido la más dura de todos los grupos políticos que conforman la corporación de la Ayuntamiento de Valencia con el Valencia, la más dura. He sido la más dura porque no he aprobado las fichas que ellos aprobaron inicialmente, porque no he aprobado un convenio del que ellos tenían un borrador, he hablado de avales y penalizaciones y de calendarios. He puesto unos requisitos claros encima de la mesa como que las obras se reanuden y estén en una buena situación para empezar a hablar de otras cuestiones".