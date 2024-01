Adiós a la racha de victorias del Valencia en el Metropolitano

No fue ni mucho menos el Valencia que se enfrentó al Atlético de Madrid en Mestalla. Ni tampoco lo fue el Atleti, En un partido dominado por los de Simeone en el Metropolitano, el Atleti se impuso 2-0 al Valencia. La racha de victorias valencianistas se quedó en cuatro.

No fue una buena primera parte del Valencia. Los de Baraja apenas inquietaron al meta del Atleti y no consiguieron disparar ni una sola vez a puerta. Por contra, se sucedían las ocasiones del equipo de Simeone pero no fue hasta el último minuto de ese primer tiempo que obtuvieron su premio. Con cinco minutos de añadido, el gol colchonero llegó en el último suspiro. El Atleti pilló a la contra al Valencia con Foulquier descolocado y Fran Pérez despistado. El magistral pase de Griezmann lo aprovechó Samuel Lino para plantarse solo ante Mamardashvili y anotar el primer tanto del encuentro. El ex valencianista celebró el tanto.

Ya en la segunda mitad el Valencia se vio obligado a proponer más. Pero ni así. El Atleti se defendía bien y el Valencia apenas generaba ocasiones salvo algún disparo lejano de Javi Guerra. Memphis Depay adelantándose a la marca de Mosquera anotaba de cabeza el gol de la tranquilidad para el Atleti.

A partir de ahí los valencianistas no supieron reaccionar. Y tampoco los cambios aportaron un cambio en el partido. Mientras el Atleti sacaba a Morata, Llorente y Riquelme, el Valencia daba entrada a Alberto Marí, Yaremchuk, Cenk y Hugo González. Demasiada diferencia en el fondo de armario para creer en una remontada. Y no se produjo.