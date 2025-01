Mouctar Diakhaby: "Los entrenos están bien, pero lo que te dice la verdad es cuando te enfrentas a otro equipo de La Liga"

El partido frente al Barcelona supuso la vuelta a los terrenos de juego de Mouctar Diakhaby 330 días después de su terrible lesión contra el Real Madrid el pasado mes de marzo.

Ahora "soy un jugador más. Lo que puedo hacer es dar lo máximo, aún no he acabado, acabo de volver y hay procesos. Volver está bien, pero para volver a un buen nivel hay procesos. Va con el tiempo, los partidos, mis sensaciones. Pero estar con el grupo ya es ayudar porque llevo mucho tiempo en este club y la gente en el vestuario me escucha. Solo estar puede ayudar", ha dicho el francés.

Sin embargo, para recuperar su mejor versión queda todavía mucho camino. La competición "es otra cosa. Los entrenos están bien, pero lo que te dice la verdad es cuando te enfrentas a otro equipo de LALIGA. Voy a intentar dar lo máximo de mis capacidades para estar con el grupo. Creo que voy a estar listo muy pronto", ha explicado el futbolista.

Su familia "ha sido un apoyo muy fuerte porque al final ellos han sufrido también. Ver a alguien de tu familia con una situación más complicado. Cuando veían la prensa de si iba a volver a jugar a fútbol no me lo decían, pero lo tenían en la cabeza. Han intentado comprenderme porque no ha sido fácil, todos tienes su carácter". ha reconocido el jugador.

El proceso ha sido "muy largo, pero los plazos es verdad que hice un buen trabajo aquí y no me imaginaba volver tan pronto. Cuando estás bien, ¿por qué alargar el plazo? Estoy bien, lo estoy dando y lo ven los entrenadores", ha matizado el central del Valencia CF.

Sin lugar a dudas, este ha sido "el reto de mi carrera. Es algo que no es fácil, no estás acostumbrado a estar en esa dinámica que es estar de una lesión tan grande. Tienes que hacer sacrificios para volver a jugar al fútbol. Yo por ejemplo me quedé dos meses en el hospital. He intentado hacer lo máximo que podía hacer para hacer las cosas bien y ha salido bien porque he podido estar en un campo de fútbol después de 10 meses y 20 días".