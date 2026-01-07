El Levante ganó siete veces en casa al Espanyol; la última fue en 2016

El Levante recibe este domingo al Espanyol en el Ciutat de València en un enfrentamiento que se ha celebrado en quince ocasiones en Primera con un balance favorable para los levantinistas de siete victorias, aunque la última de ellas fue en 2016.

El Levante ganó al Espanyol en sus dos primeros duelos en Primera, en la década de los sesenta, y posteriormente logró otras cinco victorias entre 2011 y 2016 y solo ha perdido en dos ocasiones con el equipo catalán como visitante. Empató, además, en otros seis encuentros.

Aquella victoria de 2016 fue gracias a los goles de los levantinistas Rossi y Medjani y que permitieron al Levante remontar el tanto inicial de Hernán Pérez en los primeros minutos del partido.

Sin embargo, el Levante no pudo ganar en los últimos cuatro encuentros ante el Espanyol en València y, además, perdió en 2019 por 0-1. La última vez que se enfrentaron en Primera División fue en marzo de 2022, con un resultado de 1-1.

El Levante jugó aquel encuentro con Cárdenas, Pubill (Dani Gómez), Pier, Duarte (Vezo), Cáceres, Son (Franquesa), Pepelu, Bardhi, Melero (Campaña), De Frutos (Cantero) y Roger.

Por su parte, el Espanyol formó con Diego López (Joan García), Gil (Lei), Calero, Cabrera, Pedrosa, Herrera, Bare, Darder (Melamed), Vilhena (Aleix Vidal), Puado (Embarba) y De Tomás.