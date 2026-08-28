Guido Rodríguez se lesiona y se perderá el partido contra el Depor

El entrenamiento de hoy del Valencia ha hecho saltar las alarmas en la enfermería de la ciudad deportiva de Paterna. A las 10:00h la plantilla ha comenzado el entrenamiento con la ausencia de Rioja, Maffeo, Diakhaby y Guido, este último es el que más preocupa.

Tal y como ha podido saber Onda Cero Valencia, el mediocentro valencianista tiene una lesión que le impedirá viajar con el equipo para jugar frente al Deportivo de A Coruña el domingo a las 19:30h, y es muy probable que también cause baja para recibir al Barcelona el domingo 6 de septiembre en Mestalla.

Guido Rodríguez ha sido un jugador clave para Corberán en este arranque liguero en el que lo ha jugado prácticamente todo y que le obligará al técnico a redibujar el once con la opción de volver a la defensa de cuatro y con Pepelu como su principal sustituto, un esquema que ha probado en el entrenamiento de esta mañana.

A falta de conocer el parte médico oficial y la duración exacta de la lesión, el centrocampista argentino se suma a una larga lista de bajas junto a De Haas, Copete, Diego López y Foulquier.