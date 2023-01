Genaro Gattuso: "Ayer hablé con Lim, sabe lo que tenemos que fichar"

Tras Jose Luis Gayá comparecía en sala de prensa Genaro Gattuso en la previa de las semifinales de la SuperCopa de España en Arabia, una rueda de prensa en la que ha analizado toda la actualidad del conjunto valencianista

Su relación con Ancelotti

"Yo le respeto mucho y no tengo nada de qué hablar, Fue de mi época de Nápoles. Es uno de los mejores del mundo y hemos ganado mucho. En lo humano y futbolístico le tengo mucho respeto".

Dudas tras el último partido

"Cuando miras el partido como el del Cádiz, es normal que me surjan dudas. Si un entrenador no tiene dudas tras un partido como el del otro dudas es que está loco. Ellos nos tiraron dos veces, pero nosotros no hicimos nadaTenemos la suerte de jugar ahora estos partidos. El Madrid es un equipazo y no tenemos nada que perder. Hay que preparar bien el partido. Es importante que tengamos mentalidad para darle la vuelta. Tengo que convencer al equipo de que se puede. Son netamente mejores que nosotros, pero se puede hacer un buen trabajo".

"No tengo certeza. No podemos fallar nunca porque si piensas que estás dominando ellos te pueden matar en una jugada con velocidad. Necesitamos mentalidad y ritmo".

Posibles cambios de sistema

"No voy a explicar hoy si voy a hacer algo diferente, pero estoy mirando que en este momento tenemos que hacer muchas cosas mejor, pero también pensar en lo posicional para sufrir menos. Seguramente tenemos que hacerlo mejor".

Charla con Lim por fichajes

"El club sabe lo que tenemos que hacer. Es inútil hablar de la misma cosa. Los jugadores que fichemos han de jugar. No podemos esperar a que cojan ritmo sino que estén preparados para competir ya. Ayer hablé con Peter por Zoom y me dijo que no podía venir al partido de mañana. Sabe que buscamos un medio y hablamos de esto".

Un Gattuso contrariado

"Yo tengo una cara que cuando no va bien se me nota. ¿Si pierdo tengo que venir sonriente como un imbécil o un loco? Me veo enfadado porque el equipo está perdiendo. El entrenador está solo y cuando pierdo tengo una cara de mierda. Es normal".