Fernando: "Si hay equipos peores que están mejor que tú, ¿de quién es la culpa?"

Fernando Gómez Colomer es sin lugar a dudas una de las grandes leyendas, de hecho es el jugador con más partidos oficiales con el Valencia CF en toda su historia, un hito que pudo haber superado Parejo si no hubiese sido regalado al Villarreal,

El ex-jugador ha publicado junto a Jesús Manzano "La zona del 10", un libro en el que repasa como llegó a se jugador profesional y sobre todo como ha sido su vida ligada al fútbol una vez retirado como jugador en activo.

De hecho en el libro cuenta como "en los años posteriores a dejar el fútbol como jugador, he tenido unos cuantos episodios que no fueron agradables para mí y que me apetece contar exactamente como ocurrieron porque también son parte de mi historia" tal y como se recoge en el texto de presentación.

El libro se presenta el martes 17 de diciembre a las 20 h en el Complejo Deportivo La Petxina, pero tanto el autor Jesús Manzano como el protagonista, Fernando Gómez Colomer, han querido pasar por Onda Deportiva Valencia para hablar en primicia del primer libro que se escribe sobre el centrocampista de San Marcelino.

Pendiente de la actualidad del club de su vida

Aprovechando la visita de Fernando, era inevitable hablar de la actualidad del Valencia que está atravesando el periodo más oscuro de su existencia con el peor arranque en liga de toda su historia.

A mi solo me salvan los jugadores y los técnicos Lim no va a venir a salvarnos

Pese a que el equipo está a 5 puntos de la salvación, "no da la sensación de que el vestuario esté fracturado pero si me da la sensación de que los jugadores no saben cuando van a ganar y eso es muy peligroso", ha dicho Fernando.

Dada esta situación, "a mi solo me salvan los jugadores y los técnicos Lim no va a venir a salvarnos", algo que tiene muy claro el ex-capitán valencianista.

Estos últimos años "nos hemos acostumbrado a perder pero llenamos el estadio y queremos que el equipo gane. Creo que es la época en la que es más fácil ser futbolista del Valencia porque sólo te piden ser el 16º", ha comentado el de San Marcelino.

No hay entrenador que resista sus resultados, si se mantiene en el club es por lo que hizo el año pasado, porque es Baraja y lo que cuesta su finiquito

Si hay equipos perores "que están mejor que tú ¿de quién es la culpa. Si tu tienes una plantilla mejor que tres meses después está peor, algo está yendo mal", ha apuntado Fernando respecto del momento actual del Valencia.

A Fernando le hubiese gustado "que Baraja lo hubiese sacado adelante, sigo pensando que se puede sacar, pero también es verdad que lo que se está viendo esta temporada no te hace sentir que esa posibilidad se vaya a dar. El plan que contempla el entrenador no le está saliendo bien. No hay entrenador que resista sus resultados, si se mantiene en el club es por lo que hizo el año pasado, porque es Baraja y lo que cuesta su finiquito. Creo que ha llegado el momento de que el club tome la decisión, y si no la toma y el club se salva yo encantado, yo tomaría la decisión".