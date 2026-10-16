El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Valencia, premio TOP20 2026

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Valencia, dirigido por el doctor Vicente Carratalá ha sido distinguido un año más sido distinguido un año más con el premio Top 20 de IQVIA 2026. El Servicio ya ha sido reconocido en cinco ocasiones anteriores con los prestigiosos premios TOP 20, lo que avalan la excelencia de su actividad asistencial.

Así mismo, Hospital Quirónsalud Valencia acumula ya 23 reconocimientos en los prestigiosos premios IQVIA Hospitales TOP 20, en las categorías de Gestión Hospitalaria Global, Traumatología y Aparato Digestivo, que distinguen la calidad asistencial, los resultados clínicos y la eficiencia hospitalaria.

Esta XXVII edición ha contado con la participación de 200 hospitales públicos y privados de toda España y analiza los resultados obtenidos por los centros en diferentes especialidades y categorías de gestión. Los premios evalúan tanto la calidad asistencial, como los resultados clínicos y la eficiencia hospitalaria con una nueva dimensión centrada en la adecuación de la práctica asistencial.

Ocho hospitales del Grupo, reconocidos entre los mejores de España en diferentes áreas y especialidades

Quirónsalud ha sido distinguido con un total de 17 galardones en la vigésimo séptima edición de los Premios IQVIA Hospitales Top 20, consolidando una vez más su posición como uno de los grupos hospitalarios de referencia en España. Los reconocimientos han recaído en ocho hospitales del Grupo, que han destacado tanto por la excelencia de sus resultados asistenciales en distintas áreas clínicas como por la calidad de su gestión hospitalaria.

Entre los hospitales más premiados destaca el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que ha recibido seis galardones en las áreas de Digestivo, Respiratorio, Musculoesquelético, Riñón y vías urinarias y Sistema Nervioso, además del reconocimiento Top Global en la categoría de hospitales de referencia regional y nacional.

Por su parte, el Hospital Universitario Infanta Elena ha obtenido cuatro premios, siendo reconocido en las áreas de Digestivo, Riñón y vías urinarias, Mujer y Atención al Paciente Crítico. Asimismo, el Hospital Universitario General de Villalba ha logrado dos distinciones, una en Riñón y vías urinarias y otra en la categoría Top Global para hospitales públicos grandes.

También han resultado galardonados el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, en el área de Respiratorio;, en Riñón y vías urinarias; la Clínica Rotger, en Atención al Paciente Crítico; y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, reconocido en la categoría Top Global para hospitales públicos con especialidades de referencia.

Metodología de los Premios Top 20

Los Premios Hospitales Top 20, impulsados por IQVIA, constituyen uno de los programas de evaluación hospitalaria más consolidados de España. Con más de 25 años de trayectoria, analizan el desempeño de los centros sanitarios mediante indicadores objetivos obtenidos a partir de datos asistenciales y de gestión registrados de forma rutinaria.

Actualmente, el programa IQVIA Hospitales Top 20 analiza más de 30 procesos clínicos y evalúa más de 120 indicadores objetivos en múltiples áreas asistenciales. Gracias a esta metodología, basada en datos procedentes de la práctica asistencial real, los hospitales participantes pueden comparar sus resultados con los de centros de características similares, identificar oportunidades de mejora y compartir buenas prácticas orientadas a reforzar la calidad, la eficiencia y los resultados en salud.

Otros reconocimientos

Asimismo, el Grupo Quirónsalud continúa consolidando su posicionamiento como referente nacional e internacional en excelencia asistencial, innovación y sostenibilidad. En este sentido, catorce hospitales del Grupo han sido incluidos en la lista de los mejores hospitales del mundo elaborada por la revista Newsweek, mientras que otros tres centros han sido reconocidos entre los 250 hospitales más sostenibles del planeta en la primera edición del ranking World's Greenest Hospitals 2026.

La calidad de los centros de Quirónsalud también ha sido reconocida en áreas de alta especialización, con tres hospitales del Grupo incluidos en el ranking World's Best Specialized Hospitals 2027, elaborado igualmente por Newsweek, que identifica a los centros de referencia internacional en distintas especialidades médicas.

Además, ocho hospitales de Quirónsalud figuran entre los 25 mejores centros hospitalarios de España en el ranking publicado por Forbes en 2026, un reconocimiento que avala la calidad asistencial, la capacidad tecnológica y la confianza depositada por pacientes y profesionales.

A estos reconocimientos, se suman otros ocho hospitales del Grupo, que han sido destacados entre los mejores de España según los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards 2026.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (catorce de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.