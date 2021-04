EL REBOST DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Nispros de Callosa d'en Sarrià i jornades gastronòmiques al Rebost de la Comunitat Valenciana

Al Rebost hui parlem dels nispros de Callosa d'en Sarrià amb el president de la DO Wenceslao Ferrando i amb Marta Llinares, d'Onda Cero Marina Baixa. Un fruit que enguany ve un poc endarrerit, però que com sempre ens arribarà amb la màxima qualitat. Aprofitem la visita a Callosa d'en Sarrià per a conéixer més coses de la zona, al mateix temps que tastem els diferents productes que el-laboren amb el nispro com a base.