Diego López: "Estoy muy feliz aquí, me quedan 2 años de contrato. Valencia es mi casa, me lo ha dado todo"

El jugador más en forma del Valencia CF, Diego López, que sigue pendiente de revisar su contrato, ha atendido a los medios de comunicación en la semana previa al partido que el equipo juega en el Santiago Bernabéu.

El jugador ha reconocido que han empezado a haber "esas conversaciones, pero ahora hay otras prioridades: acabar bien la temporada, que el equipo se salve y lo que tenga que venir luego, vendrá. Estoy muy feliz aquí, me quedan 2 años de contrato. Valencia es mi casa, me lo ha dado todo. Estoy encantado con la ciudad, con la gente".

Respecto de su evolución, el principal cambio "es que están entrando los goles. El anterior y actual cuerpo técnico siempre me han dicho que una temporada es muy larga y hay altibajos, pero, en general, he mantenido un nivel correcto durante la temporada, me faltaban números, que ahora en el último mes han venido todos de golpe. Todos me dicen que mi rendimiento ha sido notable", ha dicho el jugador.

Corberán "nos pide que estemos centrados, que trabajemos. Un día a día muy exigente. Nos exige al 100% siempre, al igual que a él mismo. Tanto él como su cuerpo técnico trabajan mucho para conseguir los resultados. Darle las gracias por lo que está haciendo y ojalá siga así porque sus éxitos serán los nuestros", ha explicado el asturiano.

Ahora le queda "acabar bien la temporada, que suframos lo menos posible y consigamos la salvación cuanto antes. Después, ir partido a partido y acabar bien la campaña y seguir manteniendo el nivel de juego para jugar el Europeo este verano", ha comentado el extremo.

Mestalla "es uno de los mejores estadios del mundo, de Europa. La afición que va cada vez a apoyarnos. Habla muy bien de lo que es el Valencia CF, su gente y la ciudad. A los rivales les hace más pequeños. Están siendo vitales. Mestalla es una caldera, un factor clave", ha concluido el jugador.