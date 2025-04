El mercado más difícil para Corona en el Valencia CF: 17 jugadores en la rampa de salida

Dando por buena la permanencia del Valencia CF en la primera división, el próximo verano, el club debería acometer hasta 17 operaciones sólo en salidas de jugadores que no cuentan para Corberán o que acaban contrato.

Si tenemos en cuenta la política de Meriton en el mercado, que se basa en no fichar jugadores que acaban su cesión, daríamos por buenas las salidas de Umar Sadiq, Rafa Mir, Max Aarons, Iván Jaime y Enzo Barrenechea, que acaban su temporada de cesión y volverán a sus clubs.

De ellos, Sadiq y Barrenechea son los hombres con los que seguro, contaría Corberán, pero en el caso del delantero, la opción de compra es de 10 millones de euros, y la temporada pasada, pagaron, y de milagro, algo más de un millón por traer a Luis Rioja al club, por lo que no se contempla una autorización para firmar ningún refuerzo por ese importe.

A la salida segura de Mamardashvili, hay que añadir que el club no cuenta con Jaume Domenech que acaba contrato, mientras que Dimitri Foulquier sigue negociando con el Valencia CF para que renueve las dos próximas temporadas, pero de momento no se ha materializado.

Sin embargo las salidas no acaban ahí. Teniendo en cuenta las alineaciones de Corberán y que además el entrenador ya ha hablado con los jugadores, Jesús Vázquez y Hugo Guillamón tendrán que buscar nuevo destino si quieren tener minutos, porque no los van a encontrar en Valencia y el club trabaja en un traspaso en ambos casos mientras busca una cesión a Yarek, que con la vuelta de Diakhaby no tendrá espacio, menos todavía en un club que no tiene competición europea.

El central internacional con las categorías inferiores en la selección española, busca minutos, y a sus 20 años, una temporada en un club de primera división, en España o el extranjero, debería de servir para tener la continuidad que no le da el actual técnico del Valencia y que necesita para ser el central de futuro que espera el club.

Yarek Gasiorowskien un partido con el Valencia CF | Valencia CF

Los cedidos no volverán al Valencia

El club cuenta con 6 futbolistas a préstamo en otros equipos que finalizan su cesión este mes de junio y que no volverán a vestir la camiseta del Valencia pese a tener todavía, un año más de contrato.

A Eray Cömert, Cenk Özakar, Germán Valera, Alberto Marí, Hugo González y Cristian Rivero, el club les busca una salida definitiva en el mercado, conscientes de que su venta será a la baja, viendo el rendimiento de todos ellos esta campaña en sus destinos.

Los centrales no son de los habituales en un Valladolid que va a descender a la segunda división, Germán Valera encuentra minutos, pero en el Elche en esta segunda parte de la temporada en La Liga Hypermotion donde no ha tenido oportunidades Cristian Rivero, pero en las filas del Albacete.

Alberto Marí tampoco es un fijo en el once del Zaragoza, donde a pesar de haber disputado 26 partidos, sólo en 7 ocasiones ha salido de inicio. Tampoco ha tenido minutos ni en Cartagena ni en el filial del Celta de Vigo Hugo González, que volverá a Valencia en espera de encontrar un nuevo equipo para la próxima temporada.

Una plantilla en cuadro

Dando por buenas estas salidas, el técnico sólo contaría con 15 jugadores con ficha del primer equipo para arrancar la temporada.

A la pretemporada acudirían por tanto Stole Dimitrievsky, Mosquera, Tárrega, Diakhaby, Gayá, Thierry, Pepelu, Javi Guerra, Almeida, Rioja, Canós, Diego López, Fran Pérez y Hugo Duro, además de los jugadores del filial que puedan reforzar el equipo.

Estas operaciones, obligarían a Miguel Ángel Corona a incorporar al menos un portero, un central, dos laterales derechos y uno zurdo, un pivote defensivo, dos delanteros, un media punta y un extremo, es decir, 10 jugadores, algo que un club que quiere dejar de luchar por la permanencia y aspirar a algo más llevaría a cabo, pero que cuesta de imaginar en una entidad como el Valencia CF.

Renovaciones pendientes

Pendientes de que no haya salida de ningún jugador de la columna vertebral (Tárrega, Mosquera, Pepelu o Javi Guerra), hay varias renovaciones que el club debe acometer como por ejemplo la de Diego López. Aunque renovado hasta 2027, el rendimiento del jugador ha puetso sobre la mesa la necesidad de revisar su contrato y ponerlo a la altura de las piezas importantes del club si no quieren perder al asturiano.

Mismo caso que Mosquera, al que restaría solo la próxima temporada de contrato y que junto a Tárrega, es titular indiscutible en la zaga valencianista. Dos jugadores a los que habría que revisar sus condiciones, porque sein lugar a dudas, se lo están ganando en el césped.