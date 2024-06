AVA pide la implicación de los ayuntamientos para reclamar ayudas por la sequía

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha pedido la implicación de los ayuntamientos, mediante la aprobación de una moción, para que reclamen al Gobierno español y a la Generalitat "medidas urgentes" que permitan aliviar las "pérdidas millonarias" de los productores afectados por la "histórica sequía", ante el año hidrológico más seco y cálido en la Comunitat Valenciana desde que hay registros, con un déficit medio de lluvias del 73 por ciento, que está causando unos "efectos devastadores" sobre la agricultura y la ganadería.

La moción pide el establecimiento de ayudas directas; la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF del ejercicio 2024; un estudio de todas las necesidades hídricas de la Comunitat Valenciana, con mayor profundidad y con los consensos más amplios posibles; el impulso de la reutilización de aguas depuradas y la puesta en marcha de perforaciones de emergencia, así como canalizaciones a las explotaciones afectadas. También reclama una política hídrica que prevenga los ciclos de sequía y que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar el agua cuando llueve y distribuirla a las zonas deficitarias cuando las necesitan; la mejora de los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos climáticos y la aprobación por parte del Consejo de Europa de las nuevas técnicas de edición genética para obtener cultivos mejor adaptados al cambio climático.

El responsable de Utiel-Requena de AVA-ASAJA Luis Julián Pérez, asegura que situación es, incluso, más preocupante de lo que indica la observación de los campos porque "hay muchos árboles con buen aspecto ahora que no aguantarán el verano".

La organización agraria explica que la primera producción que ha sufrido los "estragos de la falta de precipitaciones son los cereales de invierno". "Muchos campos ni siquiera se van a recolectar porque los costes superan a los ingresos previstos por tan escasa cosecha comercializada", señalan. Los viticultores de secano, especialmente de las comarcas de Utiel-Requena, Los Serranos, la Vall d'Albaida y La Marina, prevén pérdidas cercanas al 90% de la próxima vendimia e, incluso, la muerte de las plantaciones más afectadas por el déficit hídrico. En esta época del año las viñas deberían mostrar brotes verdes de unos 80 centímetros de longitud. No obstante, muchas de las cepas no han brotado o tienen brotes de solo unos pocos centímetros que, o bien son devorados por los conejos, o están tan débiles que no producirán uvas.

Los almendros de las zonas interiores también se hallan en una situación de extrema sequedad, hasta el punto que muchos árboles están en fase terminal. Las estimaciones de cosecha en la Comunitat Valenciana calculan una disminución del 33% respecto al año pasado, que ya fue desastroso en términos de producción. De manera muy similar, los olivos presentan un aspecto amarillento con pocas aceitunas, "que van a traducirse de nuevo en un desplome de la cosecha, además en un contexto de altos precios del aceite de oliva". Los agricultores de regadío están recurriendo al riego prácticamente durante todos los meses del invierno y la primavera, lo que implica un "gasto adicional". En el caso de las naranjas, mandarinas y caquis, muchos árboles son "más vulnerables" a enfermedades y plagas. La falta de lluvias ha provocado una merma en las frutas de hueso. Las restricciones de riego que se están empezando a implementar en varios puntos de la Comunitat Valenciana contribuyen a empeorar las perspectivas de producción en multitud de cultivos.

Por otro lado, la escasez de agua y pastos está incrementando los costes de producción en el sector ganadero. Los ganaderos de comarcas interiores como Els Ports están pagando el servicio de camiones para transportar agua a sus explotaciones. Ante tales sobrecostes, "muchos advierten de que se verán obligados a sacrificar a los animales si no pueden seguir manteniéndoles".