Sergio de Larrea: “Estoy súper tranquilo, llegarán más oportunidades”

El base español del Valencia Basket Sergio de Larrea valoró su situación tras haber sido descartado en los últimos tres partidos por decisión técnica y señaló que se encuentra “súper tranquilo” y que forma parte de la normalidad dentro de una plantilla larga como la del conjunto valenciano.

“Estoy súper tranquilo. Somos muchos jugadores y tiene que haber rotaciones porque si no la temporada es muy larga. Tenemos que seguir trabajando y llegarán más oportunidades”, explicó de Larrea.

Preguntado por la posibilidad de regresar a las convocatorias este viernes en el partido de Euroliga ante el Estrella Roja, de Larrea, insistió en la amplia plantilla del club ‘taronja’. “Esperemos que sí, pero somos quince jugadores, tienen que descartar a tres y ya está. Hay que estar preparado para cada momento y cada situación”.

El base internacional por España confirmó que no arrastra problemas físicos y habló del “trabajo” al ser preguntado por su comunicación con el entrenador, Pedro Martínez: “Nos basamos en eso. Es súper importante y tenemos que seguir trabajando”.

Sergio de Larrea realizó estas declaraciones durante la celebración de la jornada solidaria ‘Bouncing for Good’, la iniciativa comunitaria de la Euroliga en la que participó junto con su compañero Kameron Taylor y en las que compartió talleres educativos con varios niños del Col·legi Diocesà Santiago Apòstol de València.

El base ‘taronja’ celebró el hecho de compartir unos minutos de diversión con los niños: “Es algo que me gusta mucho y, sobre todo, que nos conozcan, estar con ellos y aprovechar el tiempo con ellos nos hace muy felices a nosotros”.

Taylor también destacó la importancia de este tipo de eventos para los más pequeños: “Es siempre increíble. Te hace pensar en cuando eras un niño y cómo te sentías si estabas jugando con los profesionales. Te hace sonreír”.

Además, el escolta estadounidense valoró el duelo del viernes ante Estrella Roja: “Todos los partidos son duros para nosotros y tenemos que estar concentrados como hacemos normalmente”.