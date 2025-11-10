El Ayuntamiento desbloquea la ampliación del hospital privado Casa de Salud

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València acordará este miércoles sacar a información pública la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para ampliar las instalaciones del hospital privado Casa de Salud, ubicado junto a la avenida Manuel Candela, en el barrio de l’Amistat. La congregación religiosa propietaria del centro sanitario presentó inicialmente en 2012 al consistorio su proyecto de ampliación. Pero lo mantuvo paralizado hasta que el año pasado reinició los trámites de la modificación urbanística que precisa para sacarlo adelante.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento admitió a trámite hace algo más de un año la documentación relativa este procedimiento que le entregaron los responsables del hospital. Del proyecto original ha desaparecido el aparcamiento subterráneo de tres sótanos y con más de 250 plazas que estaba previsto en principio. Pero se mantiene la construcción de un nuevo edificio de seis alturas para consultas externas que se levantará sobre el actual jardín interior del centro sanitario. El PGOU incluye en su catálogo de árboles monumentales cuatro ejemplares situados en ese jardín que deberán ser trasladados.

El Ayuntamiento ha dado su visto bueno a esta modificación urbanística porque considera que ha quedado acreditado el interés general del proyecto y porque la edificabilidad prevista para esta parcela no está totalmente consumida en la actualidad. El proyecto permanecerá expuesto a información pública durante un período mínimo de 45 días a partir de su publicación en el Diaria Oficial de la Generalitat y en la página web del Ayuntamiento (www.valencia.es). La documentación estará disponible tanto telemáticamente como en la Oficina Municipal de Información Urbanística, ubicada en el complejo de la antigua Tabacalera.