El valencianista que tiene en el punto de mira el Barcelona

Williot Swedberg es un joven talento de 17 años que juega en la primera división del fútbol sueco y que ya está siendo seguido por varios clubes europeos entre ellos el FC Barcelona. Juega de mediocentro ofensivo aunque también puede hacerlo en banda izquierda. Esta temporada lleva disputados 11 partidos habiendo anotado 1 gol.

Se declara fan del Valencia CF

En una entrevista reciente en el diario "Express" le preguntan por el posible interés del FC Barcelona. El futbolista no duda al afirmar que "fue divertido oír hablar de su interés, el Barça no es un club cualquiera. Pero la atención se centra en Hammarby. No le diría que no al Barcelona a pesar de que el Valencia es mi equipo favorito en España. Pero todavía no estoy en ese nivel".

Su padre amigo de un ex del Valencia

Y es que Williot vivió sus primeros años de vida en Valencia. Su padre Hans Eskilsson fue futbolista y es amigo personal del exvalencianista Björklund, lo que le llevó a residir un par de años en Valencia. De ahí su predilección por el equipo de Mestalla.