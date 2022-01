El Valencia proyecta un estadio de 45.000 ampliable a 60.000 espectadores

La vicealcaldesa de Valencia y concejala de urbanismo del consistorio valenciano Sandra Gómez volvió a exigir ayer que no se haga un Nuevo Mestalla "low cost". Pero Sandra Gómez confunde 'low cost' con capacidad al afirmar que "como ciudad y ayuntamiento estamos deseando ver cómo empiezan las obras del nuevo estadio y verlo por fin acabado, pero no vale cualquier proyecto ni acabarlo de cualquier manera, no nos conformamos con un proyecto ‘lowcost’ ni un estadio que sea más pequeño que el actual".

El Valencia CF ha hecho un estudio de asistencia de los últimos 9 años y la media son 35.000 espectadores. En la mejor temporada del equipo valencianista, la del Centenario donde se conquistó la Copa, se llegó a semifinales de UEFA Europa League y se clasificó para Champions, el partido con mayor afluencia fue ante el FC Barcelona con 46.249 espectadores.

Asistencia a Mestalla en la temporada del Centenario | ondacero.es

Con estos datos el Valencia CF ha proyectado un estadio con capacidad para 45.000-50.000 espectadores ampliable hasta 60.000 sin tener que hacer cambios traumáticos. Y aunque la licencia permite la construcción de un aforo de 70.000 espectadores lo cierto es que no se va a llegar a esa cifra. El Valencia pone especial hincapié en que el Nuevo Mestalla contará con unos servicios para el aficionado que le permitirá vivir una experiencia única. Y en cuanto a la fachada será la misma que aparecía en el último diseño presentado.

El ejemplo del Juventus Stadium

El Valencia se fija en el nuevo estadio de la Juventus. Pese a ganar el scudetto casi todos los años ha pasado de un estadio con capacidad para 67.000 aficionados a otro de 41.000. El coste total fueron 155 millones de euros y destaca por ser un estadio "premium" con un sinfin de servicios y experiencias para el aficionado juventino. Desde el Valencia se afirma que ese será el ejemplo a seguir en la construcción del nuevo estadio.