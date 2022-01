Anil Murthy: "Nadie me habla de un estadio low cost"

El presidente del Valencia Anil Murthy, al igual que hiciera con el President de la Generalitat, se ha reunido con el Alcalde de Valencia Joan Ribó para presentarle el proyecto del Nuevo Mestalla. Ayer la vicealcaldesa y concejala de urbanismo Sandra Gómez, ausente en la reunión de hoy, exigía la construcción de un estadio que no sea 'low cost'. Para el presidente Murthy "nadie me habla de un estadio 'low cost'. Va a ser un estadio diferente, atractivo que va a generar mucha ilusión en la gente y mucha inversión a la ciudad".

Respecto a cuando se podrán reiniciar las obras afirmaba que "lo antes posible, hemos acordado con el alcalde. Ya estamos trabajando en la parte formal que es presentarlo por escrito". Y sobre las palabras de Ximo Puig en las que afirmaba que no "permitiremos más chuleos" reconocía que "no he leído nada de eso. Sé que las dos reuniones fueron muy positivas y todos queremos acabar con este proyecto que es muy importante para la ciudad. Dará mucho dinero, inversión e ilusión a la ciudad".

Por último no quiso responder a como es actualmente su relación con Bordalás escudándose en que "hoy estamos para hablar del nuevo campo y de esta reunión muy positiva y esperamos poder empezar las obras cuanto antes".