El Valencia ya espera a Eray Cömert

Ya hay acuerdo entre todas las partes para que Eray Cömert se convierta en nuevo futbolista del Valencia. Y no es solo una apuesta para este mercado de invierno. El central firmará con el Valencia para las próximas 4 temporadas.

Un central que gusta a Bordalás

Eray Cömert tiene 23 años (en febrero cumplirá 24) y juega en el Basilea donde formó pareja con Omar Alderete. Bordalás conoció a ambos cuando se ex equipo, el Getafe, se enfrentó a ellos en la Europa League. Esta temporada ha disputado 9 partidos de la liga suiza con el Basilea. Cömert comenzó jugando de titular hasta que fue expulsado con cartulina roja ante el Sion en octubre del pasado año. Desde entonces perdió su sitio en el once titular y no ha vuelto ha jugar con el conjunto suizo en el campeonato doméstico. En la UEFA Conference League ha disputado 4 partidos siendo el último ante el Omonia Nikosia el 4 de noviembre volviendo al banquillo en los dos siguientes ante el Kairat Almay y el Qarabag.

El futbolista es internacional con la selección de suiza y acaba contrato en junio de esta temporada de ahí que sea el momento para el Basilea de darle salida. Más aún desde que Patrick Rahmen decidió dejar de contar con él para su once inicial.