Quico Catalán: "Manu Vallejo incumplió su palabra"

El presidente del Levante Quico Catalán ha vuelto a dar la cara. Ha sido en la presentación de Martín Cáceres como nuevo futbolista del equipo granota. En esa rueda de prensa ha querido desvelar que el Levante tenía un acuerdo con el Valencia y con Manu Vallejo para que jugara cedido en Orriols. El presidente ha insistido en que el trato con el Valencia fue exquisito y que fue el futbolista quien incumplió su palabra. "El futbolista es el que incumple su palabra ante su club y ante el equipo al que se marchaba cedido. Cuando las personas incumplen su palabra pasan estas cosas. Tengo en mi móvil el contrato del Valencia y de Vallejo y su agente. Esto no es ciencia ficción. No es invención de unos y de otros. Es el futbolista el que el días antes contacta con el Levante".

También reconocía que Malsa se pudo convertir en futbolista del Valencia. "Malsa y Dani Gómez son dos futbolistas con protagonismo en este mercado y muchos clubes han preguntado por ellos. En el caso de Dani solo salía si teníamos refuerzo en la delantera y en el caso de Malsa no hemos dado la posibilidad de hacer ninguna operación salvo una que es la del Valencia en un trueque entre Malsa y Vallejo. Eso sí el último día la operación que se tumba, la de Vallejo, era solo una cesión sin Malsa. Sí pensamos que ese trueque era interesante y fue la única posibilidad en la que nos planteamos una cesión sino nunca iba a salir vendido o cedido".

Posibilidad de vender por 15 millones

El presidente volvía a insistir en que en este mercado invernal no han querido dar salidas para no debilitar al equipo. "Todo el que está es porque se ha querido quedar y no ha querido salir. Podríamos haber vendido por más de 15 millones de euros pero el equipo se habría debilitado. Nuestra responsabilidad es seguir luchando hasta el final y no íbamos a debilitarnos bajo ningún concepto. Ha sido un mercado complicado pero donde no nos hemos debilitado y hemos mejorado. Ahora tenemos que tener los mejores activos para ir a la guerra y ya llegará el momento de vender".

Y añadía que "era un mercado complicado y ya lo sabíamos. Había dificultad por muchos motivos. Primero porque no te da tantas posibilidades, segundo porque tenemos un plantilla que no está dando el nivel pero plagada de grandes futbolistas muy difíciles de sustituir, tercero la posición en la tabla ha sido un hándicap. El lunes a media tarde habíamos conseguido los dos objetivos que queríamos aunque uno de ellos al final se esfumó. Hemos trabajado duro, están los que están, los que han querido quedarse y llegar y con eso vamos a luchar hasta el final. Si se daba la opción de Vallejo la íbamos a hacer y si no, no pasaba nada".

Respecto a la contratación de una nueva dirección deportiva afirmaba que "ya comuniqué que pasado el mercado trabajaríamos en lo de la dirección deportiva. Es más ya he hablado con dos candidatos y seguiremos trabajando".

Los cánticos de "Quico vete ya"

La afición pidió la marcha de su presidente en el partido ante el Cádiz. Sobre esos gritos y su pueden influir en el famoso "examen de final de temporada" Quico afirmaba que "no influyen los cánticos porque ya los había escuchando aunque en menor volumen. Escuché algunos el día de Villarreal y luego el día del Cádiz. No van a influir en el examen de final de temporada. Lo que dije no va a cambiar y cuando acabe la temporada haremos lo que tenemos que hacer".

El malestar de la afición con la gestión es palpable aunque destaca que "no me preocupa tener un final como el de Villarroel. No me sorprende lo de "Levante somos todos". Es el manifiesto que se me hizo llegar en la Junta de Accionistas. Ya llegará el momento que pueda hacer una valoración. De momento respeto absoluto porque son levantinistas".

Renovaciones de Pepelu y Morales

Y sobre las renovaciones de Pepelu y Morales que acaban contrato a final de temporada añadía que "Pepelu acaba contrato y Morales no se sabe porque tiene un año más si estamos en primera división. Hace pocos meses llegamos a un acuerdo de renovación con Morales y no hemos vuelto a hablar. Y Pepelu tiene una oferta de renovación desde el mes de noviembre y antes de navidades hablé con sus agentes y querían esperar. El club ha hecho lo que tenía que hacer pero tenemos que esperar".