Martín Cáceres: "Creo en la permanencia, si no, no estaría aquí"

Martín Cáceres ha sido presentado como nuevo futbolista del Levante UD y ha reconocido que su conversación con el técnico Alessio Lisci terminó por convencerle para firmar por la entidad granota. "Antes de venir vi la clasificación y me llamaba la atención. Tuve una llamada con Alessio, hablé diez minutos y con lo poco que hablé con él me terminó convenciendo. Tengo ganas a mis 34 años de seguir aprendiendo en el fútbol. Estoy orgulloso de venir a este club a tratar de dar lo mejor y buscar el objetivo que espero que se pueda cumplir".

Sobre si creen la salvación era muy claro al afirmar que "creo en la permanencia si no, no estaría aquí. Sé que la situación es complicada pero yo vengo a aportar todo lo que pueda". Aunque añadía que "no porque venga Martín Cáceres nos vamos a salvar pero yo voy a aportar todo lo que pueda, tratar de ayudar en todos los aspectos y ojalá se consiga el objetivo".

Mensaje de bienvenida del presidente

Quico Catalán, presidente del Levante UD agradecía a Martín Cáceres que quisiera firmar por los levantinistas. "Darle la bienvenida y las gracias de corazón por querer vestir esta camiseta. Necesitamos ilusión, ganas de luchar, de competir en estas 17 finales. Ni mañana ganando nos salvamos ni perdiendo descendemos. Gracias Martín por tu sí a la lucha, a batallar por nuestro escudo, por un club con más de 110 años de historia, por un club que en los últimos 15 años hemos estado 12 en primera división. El fútbol ahora nos ha puesto en un proceso de dificultad pero nos van a tener que matar para bajar y necesitamos soldados que quieran luchar. Vas a disfrutar, vas a sufrir pero con el sufrimiento las victorias son más bonitas. Vienes a una gran ciudad, a un gran vestuario que si te digo que necesitan aire fresco y de gente con tu experiencia y tu liderazgo. Hay un reto y ese reto lo tenemos que conseguir. Te hablo ilusionado y convencido de que vamos a luchar hasta el último instante por conseguir ese sueño que es seguir en la élite".