Paulista: "Yo no quiero estar aquí para hacer una temporada como la pasada"

Gabriel Paulista atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Mestalla. El central fue claro respecto a su deseo de jugar en Europa. El hispano-brasileño afirmaba que "no nos podemos contentar con tan poco jugando en casa con este punto. Tenemos que querer más ambición de estar arriba. Si tenemos esa ambición de estar arriba no nos podemos contentar con tan poco. Yo fiché por el Valencia porque sé de la importancia de este club. Ya llevamos años sin estar en Europa y este año no podemos fallar. Tenemos en la cabeza que no queremos hacerlo tan mal como la pasada temporada. Yo no quiero estar aquí para hacer la misma temporada que hicimos la pasada. Llevamos muchos partidos sin ganar y no podemos venir aquí y decir que queda mucho porque sino los jugadores acabamos diciendo que vamos a jugar para acabar entre los diez. Yo quiero jugar Europa y estoy seguro que mis compañeros también quieren".

Empate ante el Mallorca

Aunque el gol de Gayá en el último minuto llevó la alegría a Mestalla, un empate ante el Mallorca sabe a poco. Reconoce Gabriel que "no hay preocupación pero si tenemos que mejorar en todo y empezar a ganar los partidos que tenemos que ganar ya". Y respecto al partido afirmaba que "ellos con poco y con los errores nuestros nos penalizaron. Sacar un 0-2 no es fácil. No podemos contentarnos con tan poco. Hay que querer más, tener ambición de estar arriba. Hay que mejorar cada vez más, entrenar más y competir al máximo para ganar los tres puntos".