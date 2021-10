Paco López: "Me voy de la que considero mi casa"

LEER MÁS Paco López destituido como entrenador del Levante UD

Paco López ha querido despedirse de todos en una rueda de prensa en el que hasta hace poco era su estadio, el Ciutat de València. El de Silla fue destituido como entrenador del Levante UD y visiblemente emocionado ha puesto punto y final a su etapa como entrenador del equipo granota afirmando que "me voy de la que considero mi casa".

Orgulloso de su trabajo

El técnico, antes de ofrecer la rueda de prensa, ha querido ir a la Ciudad Deportiva de Buñol a despedirse de los que han sido sus futbolistas. Para ellos también ha habido palabras de agradecimiento al señalar que "ya os he dicho la cantidad de mensajes que tengo. No es tan fácil en plantillas tan largas y con decisiones que tomas notar ese cariño de los jugadores. Es lo que me llevo y es lo que más orgulloso y feliz me hace. En este mundo de tanta urgencia no es nada fácil conseguirlo".

También destacaba respecto a su plantilla que "sin los jugadores hubiera sido imposible estar tantas temporadas. Os lo he dicho de corazón esta mañana lo agradecido que estoy. Sois espectaculares, de verdad. Gracias por vuestro compromiso y generosidad y os llevaré dentro a todos los que estáis y los del pasado".

Aplausos en la sala de prensa

El momento más emocionante ha sido cuando se ha referido a su familia al afirmar casi entre lágrimas que "me habéis hecho el día a día muy fácil". Y concluía antes de las preguntas diciendo que "me voy de la que considero mi casa. Estoy orgulloso de lo que hemos crecido estos años, creo que de forma paralela el club y yo. Creo que lo hemos dado todo porque este club fuera creciendo y a nivel deportivo tuviera señas de identidad. Siempre os llevaré en el corazón". Unas palabas que han tenido respuesta con una sonora y larga ovación de los presentes.

Futuro entrenador del levante

Y preguntado sobre su posible sustituto reconocía que "seguro que eligen bien y ni pienso ni creo que sea mi cometido eso. Espero que funcione bien".