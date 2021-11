Joan Ribó a la dirección del Valencia CF: "El campo hay que hacerlo ya"

Joan Ribó, alcalde de Valencia ha sido protagonista en Más de Uno Valencia. Sobre el Nuevo Mestalla ha reconocido que "hay una novedad importante que es un paso adelante. Se ha presentado el proyecto del polideportivo de Benicalap y este ha sido aceptado por el Ayuntamiento".

El Alcalde espera que se acabe el campo

El alcalde ha sido claro a la hora de volver a insistir que se debe acabar el nuevo Mestalla al afirmar que "la siguiente novedad es la esperanza de que este campo se realice. Parece ser que van a haber recursos económicos suficientes para realizarlo. Yo si que quiero decirle a los dirigentes del Valencia que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápidamente. Porque eso es algo que no me gusta ver. Cada vez que entro por Ademuz y veo esa cosa a medio construir me pongo malo. Una de las peores sensaciones que puede tener uno en la ciudad es ver a medio construir el campo del Valencia".