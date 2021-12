Hoy con Léleman venía pensando en... que dice Aurelio que la culpa fue de los patronos

Hoy con Leleman venia pensando en… que dice Aurelio Martínez que la culpa de la venta de las acciones a Peter Lim la tuvo los patronos de la Fundación. Como si él no hubiera sido el presidente de la Fundación…

Y dice esto mientras repaso la gran cantidad de mentiras que le dijo a la afición valencianista en aquella venta: que si Lim venía a rebajar la deuda hasta dejarla en 28 millones el quinto año, que si estaban todas las líneas rojas que debían estar entre ellas acabar el nuevo estadio, que si iba a potenciar la imagen del Valencia fuera, que si iba a seguir el presidente (Amadeo Salvo) y el equipo deportivo (Rufete, Ayala y hasta Pizzi), que si el estadio estará terminado para el Centenario (2019), que si iba a dar un préstamo al 0% de interés, que si era la oferta más respetuosa con el accionista minoritario, que si iba a crear secciones deportivas de deportes minoritarios (llegó a hablar de balonmano)…

Sí, todo esto lo dijo Aurelio no ninguno de los otros patronos. Y solo hay que ver donde está hoy el Valencia para ver que Aurelio Martínez jamás podría ser futurólogo. Ni una de ellas ha cumplido Lim, ni una de ellas está firmada con ningún tipo de penalización que le obligara a cumplirlas. Ahí está la fonoteca para el que quiera comprobarlo.

La única duda que podría existir es si cuando Aurelio dijo esto realmente se lo creía. Si a él también le engañaron. Pero me da a mi que no. No me creo que algo que veíamos muchos, que Lim venía a hacer negocio en la compra venta de futbolistas, no lo viera un tío con el currículum que él tiene. Y más aún cuando en el momento de la firma de la venta se echó a un lado y les dejó el marrón a Zaragosí y Belda.

Pero ahora es fácil echar ahora la culpa a los patronos de algo que lideraron él y Amadeo Salvo. Recuerdo las palabras de uno de los patronos, de Mateo Castella aquí en Onda Deportiva Valencia: “lo vendieron muy bien, había mucha ilusión en venderlo (a Lim) y ellos (Salvo y Aurelio) dijeron que era la mejor que había y contagiaron a todos los patronos”…