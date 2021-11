Hoy con Léleman venía pensando en... las palabras de Gayá en Radioestadio Noche

Hoy con Léleman venia pensando en… las palabras de Gayá ayer en Radioestadio Noche. Esas de que se siente más feliz si cabe en el Valencia porque ahora tiene una jerarquía en el campo. Es el capitán, y con mayúsculas.

A nadie se le escapa que el deseo de Gayá es el de renovar con el Valencia. Así se lo ha manifestado a sus agentes y así lo ha hecho públicamente en más de una ocasión. Incluso en los peores momentos, peores incluso que el actual, su interés siempre ha sido seguir en el Valencia. Gayá sería titularísimo en los cinco mejores equipos de Europa. Y él lo sabe como lo sabemos nosotros. Sin embargo su elección siempre ha sido la misma: su Valencia.

Habrá quien no lo entienda. Habrá quien piense que un futbolista de su calidad, visto lo que tenemos aquí con Meriton, debería volar a otro sitio donde ganar más dinero, títulos y mayor reconocimiento. Suelen ser esos que anteponen el dinero y la gloria a cualquier sentimiento. Son aquellos que no entienden que mola más tener el cariño y el aprecio de los tuyos que el de los de fuera. Y me da a mi que Gayá no es de esos.

Y me da que no lo es porque sus palabras de anoche me suenan sinceras. Es más feliz en el Valencia siendo su capitán, en su casa y defendiendo el escudo que aprendió a amar desde pequeño. Y eso no se paga ni con dinero ni con nada.

Pero al igual que él ha hecho innumerables esfuerzos, ahora es momento de que sea el Valencia quien lo haga. No sabemos la suerte que tenemos de tener un futbolista de su calidad tan valencianista, tan comprometido con el equipo y con tanto interés de continuar. Así que querido Murthy… te toca mover ficha!