Hoy con Léleman venía pensando en... los más de 20.000 carteles de "Lim go home"

Hoy con Leleman venia pensando en... los más de 20.000 carteles con la leyenda “Lim Go Home”. Que Mestalla supo cuando y como protestar una vez más contra la propiedad del Valencia.

Y digo que supo como y cuando porque coincidió ese minuto 19 con el gol de Carlos Soler. La afición valencianista primero celebró el gol de penalti de su futbolista y luego exhibió de manera casi unánime el cartel. Mestalla sigue diciendo una y otra vez basta y expresa su deseo desde la grada.

Me preguntaba ayer qué sentido tuvo no sacar ni un solo plano de la protesta en televisión. Como si censurar esa imagen significara que no ha existido. Porque sí, existió y hay abundantes imágenes de ella en las redes sociales. No entendía porqué La Liga o Movistar tomaron esa decisión. ¿Acaso no era noticia que 20.000 valencianistas inundaran el estadio con el cartel de “Lim Go Home” haciendo a Mestalla casi parecer un enorme tifo contra Peter Lim? Sí, noticia era pero se decidió silenciar.

Muchos de vosotros contestasteis a la pregunta a través de tuiter. Es verdad que si no había imágenes era imposible que la protesta se exportara a nivel mundial. Es verdad que si no había imágenes tal vez no llegaran ni los ecos de la protesta a Singapur. Es verdad que si no había imágenes Peter Lim podría vivir más tranquilo. Como si La Liga hubiera decidido defender los intereses de Peter Lim.

Pues que sepa Tebas que el valencianismo está más unido que nunca contra una propiedad que cada día que pasa está haciendo más pequeño el Valencia. Que sepa que lejos de incrementar el valor de su producto, lo está disminuyendo. Que sepa Tebas que si quiere una Liga competitiva que el Valencia esté en manos de este señor de Singapur la hace menos competitiva. Y que sepa Tebas que el hecho de que no hubiera imáganes el sábado, que se censuraran, no implica que no pasara. Porque pasar, pasó…