Hoy con Leleman venía pensando en... si estoy o no orgulloso

Hoy con Leleman venia pensando en… si estar o no orgulloso del Valencia tras la derrota anoche en Mestalla.

Decía Schuster en nuestro Radioestadio Noche que no entendía a los valencianistas que dijimos al acabar el encuentro que estábamos orgullosos del Valencia. Que cuando pierdes no puedes estar orgulloso. Pues yo, anoche, a las doce lo estaba. Y mucho.

Porque hay una diferencia entre estar fastidiado, dolido, triste o jodido con estar orgulloso. No está reñida una cosa con la otra. Fastidiados estábamos todos de ver como el Valencia dejó escapar a falta de quince minutos, en un abrir y cerrar de ojos, la ventaja que le daba el gol de Hugo Duro. Pero orgullosos, también.

He hecho el ejercicio de buscar la definición: “Sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio”. Propio o cercano es el Valencia. Y meritorio lo que está consiguiendo el de Bordalás.

Es meritorio sobreponerse a la lesión de tu capitán, Gayá, la mañana antes del partido. Y de tu segundo capitán y centrocampista más en forma del fútbol español en el quince de la primera parte. Y a la de Correia. Es meritorio ver como tus futbolistas se dejan hasta la última gota de sudor poniendo contra las cuerdas a un equipo como el Real Madrid plagado de estrellas millonarias. Es meritorio el compromiso e intensidad que muestra este equipo después de un año y medio sumido en las tinieblas. Y como dice el dicho: “quien da todo lo que tiene no está obligado a más”.

Que faltó gasolina, que los cambios no aportaron o que no supieron leer los últimos quince minutos de partido. O que perdieron, si. Pero así se puede perder. Por eso me reafirmo… yo estoy orgulloso de este Valencia.